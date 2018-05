Deel dit artikel:











Noordelijke studenten testen binnenkort solarauto op TT Circuit Het prototype van de zonneauto van de noordelijke studenten (foto: RTV Drenthe)

ASSEN - Het prototype van een zonneauto van noordelijke studenten is af. Tijd voor een testrit op het TT Circuit in Assen binnenkort.

Geschreven door Andries Ophof

In juni moet de testrit worden gehouden. Met de zonneauto wil het TopDutch Solar Racingteam volgend jaar meedoen aan de World Solar Challenge in Australië. Een tocht van zelfgemaakte zonneauto's van Darwin naar Adelaide.



Scholen en bedrijfsleven werken samen

Het team bestaat uit studenten van verschillende mbo-, hbo- en universitaire opleidingen in Drenthe, Groningen en Friesland. Ook de kennis die nodig is voor het bouwen van een 'lichtgewicht' auto komt van verschillende Noordelijke bedrijven.



Deze week toonden Jeroen Brattinga en Jussi Vuopionperä hun auto tijdens de Promotiedagen Drenthe. Brattinga: "Deze auto bouwen we samen met partners en onderwijsinstellingen. Fokker uit Hoogeveen helpt ook mee. Daar zit veel kennis op het gebied van composiet. We proberen alle kennis in Noord-Nederland te gebruiken."



Wie past in de auto?

Scholen die meedoen zijn onder andere het Alfa-College, Drenthe College en de Hanzehogeschool. Net als bedrijven als Philips in Drachten en Fokker in Hoogeveen dus.



Eén probleem. Er is nog geen chauffeur. "Daar zoeken we nog een coureur voor. We zoeken iemand die klein en licht is."



De bedoeling is dat er binnenkort een aerodynamisch ontwerp van een zonneauto komt, gemaakt van onder meer carbon. Deze moet zo'n 130 kilometer per uur kunnen. De Solar Challenge in Australë is volgend jaar oktober en loopt over een parcours van 3000 kilometer.