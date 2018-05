Liveblog: FC Emmen - Sparta, niet goed wel spannend: 0-0 [afgelopen]

VOETBAL - Vanaf 18.30 uur hoopt FC Emmen een eerste stap te zetten op weg naar geschiedschrijving. De ploeg van trainer Dick Lukkien speelt dan in een uitverkochte Oude Meerdijk in de finale van de play-offs om promotie naar de eredivisie.

Sparta, het team van oud-bondscoach Dick Advocaat, is de tegenstander.Het duel tussen FC Emmen en Sparta is LIVE te volgen via Radio Drenthe Maar ook via het liveblog blijft u hieronder van minuut tot minuut op de hoogte van alle ontwikkelingen: