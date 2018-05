Deel dit artikel:











Clown zorgt voor meer rust bij demente bewoners De Horst Clown Stip wordt wekelijks ingezet om contact te maken met dementerende ouderen (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn) Clown Stip, alias Petra van der Velde (foto: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

EMMEN - Contact maken met mensen voor wie taal niet altijd meer beschikbaar is, is niet altijd even gemakkelijk. Dat weten ze in woonzorgcentrum De Horst in Emmen maar al te goed.

Geschreven door Janet Oortwijn

Daarom wordt clown Stip wekelijks ingezet om contact te maken met dementerende ouderen of mensen met niet-aangeboren hersenletsel.



Petra van der Velde is de persoon achter de clown, die over de afdeling loopt. Ze volgde een opleiding bij de Stichting MiMakkus in Eindhoven en mag zich MiMakker noemen. Daarmee is Petra een van de zes MiMakkers in Noord-Nederland.



'Ik ben er voor de bewoners'

Maar clown, zo wil ze zichzelf niet noemen. "Ik ben meer een clownstype, een kleurrijk maatje", zegt ze. "Het is ook geen entertainment. Ik ben er voor de bewoners en het draait om hen. Ik heb ook geen plan, maar anticipeer op de bewoners."



Om een reacties op te wekken, gebruikt Petra soms attributen zoals een handpop of een flubberbal. Petra is verkleed als clownstype in het rood. "Het is een type, net als bijvoorbeeld een dokter of burgemeester, die herinneringen oproept. Mijn uitstraling doet een appèl op mensen."



Geduld

Het sleutelwoord is misschien wel geduld. "Ik kom niet zomaar een kamer binnen. Neem de tijd. Soms zit ik een halfuur naast iemand en is een twinkeling in de ogen of een lachje genoeg. Dan is het al mooi als diegene die dag een extra of ander contact heeft gemaakt."



"Ik loop ook altijd met mijn veters los, hoe vaak er wel niet mensen zijn die mijn veters strikken", lacht ze. "Soms leidt dat in de huiskamer tot een klein feestje."



Effecten op hele afdeling en het personeel

De effecten van haar inzet op de afdeling zijn merkbaar. "Er is meer rust en minder agressie. Die zijn effecten zijn ook onder het personeel merkbaar."



Dat beaamt helpende Elly Ottens. "Ik heb ervan geleerd hoe je beter met bewoners kunt omgaan en contact kunt maken. Ik krijg altijd kippenvel als ik zie hoe Stip met de bewoners omgaat. Dat is geweldig. Er is veel meer rust op de afdeling gekomen en ik zie wat het met bewoners doet."