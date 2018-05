Deel dit artikel:











Eindexamens doen op een lege maag Abdelrahman Alhout doet mee aan de ramadan én doet examens (foto: RTV Drenthe)

HOOGEVEEN/NORG - Eindexamens doen tijdens de ramadan, kan dat? Het is niet ideaal, maar toch moeten islamitische leerlingen van verschillende Drentse scholen eraan geloven.

Geschreven door Jeanine Hofsteenge

De eindexamenperiode valt dit jaar namelijk samen met de ramadan, de maand waarin moslims vasten. In deze maand eten en drinken moslims niks tussen zonsopgang en zonsondergang. De ramadan is gisteravond begonnen en duurt tot 14 juni. Tegelijk met de eindexamens dus, die maandag begonnen en waarvan de laatste op 29 mei is.



Eerste dag zonder eten

Abdelrahman Alhout doet examen vmbo op het RSG Wolfsbos in Hoogeveen. Vandaag, op de eerste vastendag, had hij Engels. Een moeilijk vak voor hem, want toen hij vier jaar geleden naar Nederland is gevlucht, moest hij twee nieuwe talen leren: Engels en Nederlands.



"Het ging goed", zegt hij als de examenzaal uit komt lopen. Wat zou hij dan liever hebben na dit examen? Een Snickers of een 8? Abdelrahman: "Sowieso een 8. Een Snickers kan ik zo halen, maar voor die 8 moet ik hard werken."



Slaaptekort

Het moeilijkst vindt Abdelrahman dat het in Nederland heel lang licht is. In Nederland is het nu zo'n 16 uur per dag licht. In Syrië, waar Abdelrahman geboren is, is dat veel korter. "Ik heb allang slaaptekort, want ik werk ook bij een restaurant."



Toch zijn de eindexamens voor Abdelrahman geen reden om niet te vasten: "Het is heel belangrijk voor mij, want ik ben gelovig. Ik doe er al bijna tien jaar aan mee, dus ik ben er aan gewend."



Zwaar

"Je merkt wel dat je concentratie een stuk minder is", zegt Ihab Harsal, die vandaag ook examen Engels deed op het Dr. Nassau College in Norg. Hoe zwaar het ook wordt, hij kan zich niet voorstellen dat hij ermee zou stoppen. "Dan ga ik er iets op vinden, misschien meer eten voor het ochtend wordt. Maar ik denk dat het wel goedkomt, want andere jaren deed ik ook gewoon mee met sportdagen."



Voor veel moslims is de ramadan een tijd van bezinning. Zo ook voor Ihab: "Het versterkt het geloof voor die maand. Normaal bid ik geen vijf keer per dag, maar met ramadan probeer ik dat wel te doen."



Geen rekening mee houden

Verschillende middelbare scholen in Drenthe met leerlingen die meedoen aan de ramadan, zeggen daar niet speciaal rekening mee te houden. "Het enige wat wij uitdelen is een flesje water, maar daar kun je niet zoveel verkeerd aan doen denk ik", zegt de schoolleiding van het Carmelcollege in Emmen.



Op de school van Abdelrahman helpt het dat de leerlingen tijdens de examens sowieso niets mogen eten of drinken. De mentor van Abdelrahman staat wel voor hem klaar: "Hij doet dit allemaal zelf en heeft onze hulp niet nodig. Maar mochten leerlingen hier problemen ervaren, dan zijn we er voor ze."