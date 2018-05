Steenwijker aan de dood ontsnapt tijdens roofoverval bij Nijeveen

STEENWIJK - Het slachtoffer van de roofoverval bij Nijeveen is afgelopen weekend aan de dood ontsnapt. De gemaskerde mannen die de 38-jarige man uit Steenwijk in de nacht van zaterdag op zondag overvielen, staken zijn auto in brand, terwijl de hij er nog in zat.

Hij kon net op tijd uit de auto komen. Dat maakte de politie Oost-Nederland vanavond bekend in het RTV Oost-programma Onder de loep. De daders van de roofoverval zijn nog altijd niet gevonden.De politie vermoedt inmiddels dat er nog een derde man bij de roofoverval betrokken was.Wat er is gebeurd tussen Nijeveen en Steenwijk heeft veel weg van een scene uit een actiefilm. Het slachtoffer uit Steenwijk werd bij de carpoolplaats bij de afslag Steenwijk-Zuid van de A32 rond drie uur 's nachts klemgereden door een donkere auto.Twee in het zwart geklede gemaskerde mannen stapten bij het slachtoffer in en dwongen hem naar de Spoorbaanweg, even verderop te rijden. Daar blinddoekten ze het slachtoffer en dwongen ze hem zijn geld af te geven. Ook doorzochten ze zijn auto. Een derde man zat ondertussen waarschijnlijk in de auto, waarmee de Steenwijker kort daarvoor was klemgereden.Voor ze ervandoor gingen, stak het duo de auto in brand. "De man heeft geluk gehad dat hij op tijd uit de auto kon komen", zegt politiewoordvoerder Chantal Westerhoff. "Anders was het waarschijnlijk heel slecht met hem afgelopen."Het slachtoffer kwam er - met wat brandwonden aan zijn arm - relatief goed vanaf. Of hij een toevallig slachtoffer was of dat de daders het echt op hem voorzien hadden, is nog niet duidelijk.