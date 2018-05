Reclamemast bij Assen-Noord stoort: 'Mag het licht uit?'

ASSEN - De Natuur- en Milieufederatie Drenthe komt in actie tegen de fel verlichte digitale reclameschermen langs de A28. "Mag het licht uit in de nacht?", is het dringende verzoek aan de eigenaar.

Aanleiding zijn de klachten over de nieuwe digitale reclamemast die het bedrijf Mundu langs de A28 bij Assen-Noord in gebruik heeft genomen. Passanten op social media noemen het 'bizarre lichtvervuiling' , 'oogverblindend' en 'levensgevaarlijk voor het verkeer'.Volgens directeur Reinder Hoekstra van de NMF Drenthe neemt de lichtreclame langs de snelweg hand over hand toe. Volgens hem is dat slecht voor de duisternis van Drenthe. "Dat is toch één van de kernwaarden van Drenthe, dat het hier zo donker is en dat je hier nog sterren kunt kijken 's nachts. Maar langs de A28 is het langzamerhand een lichtshow aan het worden."Voorbeelden zijn volgens Hoekstra de digitale lichtborden bij Hoogeveen, Beilen, "en ook bij Vries schreeuwt de verlichting je toe. Nu met Assen-Noord erbij is het helemaal een kermis."De NMF wil proberen met de eigenaar de afspraak te maken dat het licht 's nachts uitgaat. "Ik snap dat de reclameboodschappen overdag met zoveel weggebruikers zin hebben, maar 's nachts voor die paar mensen? De duisternis wordt aangetast en het leven van de nachtdieren verstoord. Voor wie en voor wat?", vraagt Hoekstra zich af.Hoekstra hoopt eigenaar Mundu van de digitale lichtreclame zover te krijgen om in de nachtelijke uren het licht van de borden te doven. "Het liefst tussen elf uur 's avonds en zes uur 's morgens."GroenLinks in de Asser gemeenteraad stelde vanavond de kwestie ook aan de orde. Fractievoorzitter Hans Marskamp wil dat het college van B en W ervoor zorgt dat de reclamemast bij Assen-Noord 's nachts op zwart gaat, of in elk geval flink gedimd wordt.Volgens wethouder Albert Smit voldoet de reclamepaal 'aan alle wet- en regelgeving'. "Er is drie keer een storing geweest, waardoor de paal 's nachts te fel verlicht was. Drie mensen hebben erover geklaagd, en die hebben van de eigenaar een bloemetje gehad."Het verzoek van Marskamp, om het licht 's nachts helemaal uit te doen, laat Smit over aan het nieuwe college van B en W.