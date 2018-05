Veenbrand bij Emmer-Compascuum is geblust [update]

Deel dit artikel:











EMMER-COMPASCUUM - De veenbrand die woedde aan de Eerste Groenedijk bij Emmer-Compascuum is inmiddels onder controle.

Rond 18.45 uur werd de brand ontdekt. De brandweer riep meerdere tankwagens op omdat er weinig bluswater voor handen was. Het is nog onduidelijk hoe de brand ontstaan is.