'Gang van zaken Bevrijdingsfestival Emmen verdient geen schoonheidsprijs'

EMMEN - Wethouder Jisse Otter wond er geen doekjes om tijdens de commissievergadering in Emmen: de gang van zaken rondom het Bevrijdingsfestival op het Raadhuisplein in Emmen verdient volgens hem geen schoonheidsprijs.

"Het is allemaal wat chaotisch gegaan", erkent de Wakker Emmen-wethouder.Op vrijdagavond 4 mei maakte organisator café De Zwetser op Facebook bekend dat er vijf euro entree zou worden gevraagd en dat de minimale leeftijd 16 jaar zou zijn. Terwijl eerder was bekendgemaakt dat het feest gratis te bezoeken was.Reden voor het vragen van entree was dat de gemeente Emmen een week voor 5 mei signalen kreeg dat het aantal bezoekers veel hoger zou worden dan aanvankelijk werd gedacht."Daar maakten politie, horecaondernemers en de gemeente zich zorgen over", verklaart Otter. "We hebben op dat moment gezamenlijk besloten een blokkade in te bouwen om het aantal bezoekers naar beneden te brengen. Daar zat geen verdienmodel of een commerciële bedoeling achter."Na het bericht op Facebook ontstond grote commotie en verontwaardiging. Daaropvolgend is de volgende ochtend op Bevrijdingsdag besloten om de entree en leeftijdsgrens op te heffen "Het is begrijpelijk dat dat veel onrust gaf. Ik denk dat we hiermee voorbij zijn gegaan aan de geest van het Bevrijdingsfestival", verklaart de wethouder. In plaats van de entree en leeftijdsbeperking zijn er uiteindelijk meer hekken geplaatst en is er meer beveiliging ingezet op het festival.De gemeente Emmen gaat deze gang van zaken 'heel goed' evalueren om dit in de toekomst te voorkomen, zegt Otter. Daarnaast kijkt de gemeente of het Raadhuisplein wel de meest geschikte locatie voor het festival is of dat het in het vervolg op een andere plek rondom het centrum gehouden moet worden.