FC Emmen niet langs Sparta in gelijkwaardig duel: 0-0

VOETBAL - FC Emmen heeft de eerste wedstrijd in de finale van de play-offs om promotie/degradatie gelijkgespeeld tegen eredivisionist Sparta Rotterdam. Op een uitverkochte Oude Meerdijk werd niet gescoord: 0-0. Door het gelijkspel houdt Emmen nog altijd zicht op promotie naar de eredivisie.

De beginfase was voor beide ploegen aftastend, waarbij Sparta het minst gespannen oogde. De eerste echte kans was ook voor de ploeg van Dick Advocaat. Het was spits Robert Mühren die vrij opdook voor Dennis Telgenkamp, die vervolgens uitstekend redding bracht. Nadat diezelfde Mühren uit een corner naast kopte beet FC Emmen eindelijk wat meer van zich af.Nick Bakker was de eerste speler die Sparta-doelman Leonard Nienhuis testte, maar de doelman redde de inzet van de verdediger uit de vrije bal van Anco Jansen. De tweede mogelijkheid voor FC Emmen kwam na zo'n 25 minuten. Een vrije bal van Youri Loen ging via de muur over de goal van Nienhuis. Michael Chacon was de derde Emmenaar die het doel van Sparta onder vuur nam, maar van grote afstand ging de bal van de middenvelder een halve meter over de lat.De eerste helft leek zo te eindigen in 0-0, maar vlak voor het rustsignaal kwam er nog een enorme kans voor Sparta. Het was Fred Friday die de bal net langs de, voor FC Emmen, goede kant van de paal schoot. Emmen begon sterker aan de tweede helft. Vooral uit standaardsituaties werd de ploeg van trainer Dick Lukkien gevaarlijk.Na een uur spelen hield iedereen bij Emmen de adem in nadat Sparta-speler Tom Spierings naar de grond getrokken leek te worden door Alexander Bannink. Videoscheidsrechter Jeroen Manschot durfde geen beslissing te nemen en liet arbiter Lindhout zelf naar de beelden kijken. Lindhout oordeelde, na ruim een minuut overleg, dat Spierings zelf de eerste overtreding maakte en besloot FC Emmen een doeltrap toe te kennen.Niet veel later kroop Emmen weer door het oog van de naald. Mühren had opnieuw de 0-1 op zijn schoen, maar zijn schot was te wild en ging daardoor ruim over het doel van Telgenkamp. In de slotfase werd Emmen weer dreigender. Drie hoekschoppen in korte tijd leidden tot gevaar. Gescoord werd er niet meer, waardoor de beslissing hoe dan ook zondag op het Kasteel valt. FC Emmen kan dan promoveren naar de eredivisie. Een gelijkspel (minimaal 1-1) of een overwinning is genoeg.