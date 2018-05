Asser wethouders niet unaniem gesteund

ASSEN - De vier wethouders van Assen kunnen aan de slag. Maar niet met unanieme steun van de raad.

Vanavond kreeg de nieuwe wethouder Roald Leemrijse (VVD) de meeste stemmen: 27 van de 31 uitgebrachte stemmen. Bij de stemming waren voor alle vier wethouders vier stembiljetten 'onbehoorlijk ingevuld', constateerde burgemeester Marco Out na telling. Dus bleven er 27 geldige stemmen over.Voor de enige wethouder uit het vorige college, Harmke Vlieg (CU), stemden 26 raadsleden voor en één tegen. Wethouder Gea Smith (GroenLinks) kreeg 25 voor-stemmen en Janna Booij (Stadspartij PLOP) 24.Met de installatie van de nieuwe wethouders Leemrijse en Booij kwamen er twee plekken in de raad vrij. Daarvoor zijn vanavond René Wilms (VVD) en Lia de Ruiter (PLOP) als raadslid geïnstalleerd.Ook bij D66 kwam er al een opvolger opdraven, Els Moltmaker. Zij volgt Wilfried de Jong op als raadslid. Hij werd gisteravond in Westerveld als wethouder geïnstalleerd namens Progressief Westerveld.De raad van Assen had vanavond ook een landelijke primeur. Het jongste plaatsvervangende raadslid van Nederland is in Assen geïnstalleerd, SP'er Bas Ananias, die vandaag 18 jaar is geworden.