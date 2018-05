Deel dit artikel:











Wijk Nieuwveense Landen deze winter verwarmd door duurzame houtpellets Zo komt de houtpellet-energiecentrale in Nieuwveensel Landen er uit te zien (Afbeelding: CroonWolter&Dros) Pelletverbrand-installatie Nieuwveense Landen (Afbeelding: CroonWolter&Dros) De energiecentrale moet lijken op een schuur van een boerderij (Afbeelding: CroonWolter&Dros) In Nieuwveense Landen wordt volop gebouwd (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Dernthe) Het warmte-koude-leidingennet ligt ook al in het onbebouwde deel (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe) Directeur Dirk Dijkstra van Meppel Energie bij het fundament van de energiecentrale (foto: Serge Vinkenvleugel/RTV Drenthe)

MEPPEL - Nog voor de komende winter wordt de nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen in Meppel warm gestookt met duurzame houtpellets.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

Bij de wijk wordt een energiecentrale gebouwd die via grote houtpelletkachels water warm maakt. Via leidingen komt het in alle huizen. Ook komt er een duurzaam koelsysteem om in warme zomers de huizen te koelen met koud water.



Het hele plan is een samenwerking tussen de gemeente Meppel, Rendo en CroonWolter&Dros. De energieleverancier is Meppel Energie; Rendo en de gemeente zijn de aandeelhouders.



Hoe werkt de pellet-centrale?

Directeur Dirk Dijkstra van Meppel Energie: "De pellets worden gemaakt van biomassa die niet verder dan een straal van 150 kilometer van Meppel duurzaam geproduceerd mag worden."



"In de energiecentrale bij de wijk komen twee grote pelletverbranders die waterketels verwarmen. Vanuit de centrale gaat er een soort stadsverwarmingssysteem naar de huizen. Het warme water van 70 graden kan gebruikt worden voor vloerverwarming, kraanwater en douchewater."



Warmte in de winter en kou in de zomer

"Er gaat ook een koud-koeler-leiding naar de huizen om ze in de zomer te koelen. Veel duurzamer en energiezuiniger dan airco. De koude wordt ook in de energiecentrale opgewerkt in een koelmachine en een warmte-koude-opslaginstallatie", legt Dijkstra uit.



Onderdeel van zo'n installatie is een warmtewisselaar waarmee in de winter koud water in de koude bron geïnjecteerd wordt en ’s zomers het opgewarmde water in een warme bron. In de zomer kan een gebouw gekoeld worden door het koude water op te pompen. ’s Winters wordt een gebouw verwarmd door het warme water op te pompen.



Nooit aardgas gehad

Nieuwbouwwijk Nieuwveense Landen is al aardgasloos aangelegd en nu al kunnen tweehonderd huizen proefdraaien op het energiesysteem. "Omdat dit met ruim 3 miljoen een forse investering is en we, toen we begonnen, niet wisten of Nieuwveense Landen volgebouwd zou worden, zijn we met een tijdelijke installatie op groen gas begonnen. Die installatie gaat uit zodra de nieuwe pellet-energiecentrale klaar is en dat is vóór de komende winter", aldus Dijkstra.



Inmiddels ligt het warm-en-koudwater stadsverwarmingssyteem door fase 1 van de hele wijk, inclusief het nog te bouwen deel. In totaal kunnen vierhonderd huizen op het systeem worden aangesloten. In Nieuwveense Landen komen op termijn nog meer huizen en voor die woningen kan er ook een energiecentrale met een stadsverwarmingssysteem worden gebouwd.



Zorgen om energieprijs

De Raadscommissie Algemeen van de gemeente Meppel besloot vanavond dat het warmteplan voor Nieuwveense Landen als hamerstuk naar de gemeenteraad kan. Een aantal partijen maakt zich nog wel zorgen over de energieprijs die de huishoudens moeten betalen. Ze zijn veel minder geld kwijt aan energie, maar relatief veel aan de installaties in huis.



Volgens wethouder Henk ten Hulscher zijn de tarieven vergelijkbaar met andere energieleveranciers. Ten Hulscher verwacht dat bijna alle huishouden zullen kiezen voor het systeem van Meppel Energie.