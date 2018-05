Veteranenopvang Assen verhuist naar Eelde

EELDE/ASSEN - Veteranenopvang De Compound in Assen verhuist naar het voormalige terrein van Verslavingszorg Noord-Nederland in Eelde en heet vanaf nu Thuisbasis Veteranen.

"Er is ontzettend veel gebeurd het afgelopen half jaar", zegt begeleider Erik Vels. "We zijn samengegaan met Zorggroep Perspectief en hebben nu een nieuw gebouw."De Weegbreestee, zoals het gebouw heet, is in de Tweede Wereldoorlog gebouwd door de Duitsers als onderkomen voor militairen die bij het vliegveld gelegerd waren. "Het past in die zin bij de doelgroep", aldus Vels. Samen met Klaas Wit en een aantal anderen begon hij vijf jaar geleden met De Compound.Thuisbasis Veteranen biedt zorg aan veteranen met een posttraumatische stressstoornis (PTSS), een oorlogstrauma. "We willen op deze plek onze zorg verder uitbreiden", vertelt Vels tussen de cementemmers, kwasten en ander gereedschap.Het pand wordt nog volop verbouwd, om de komst van alle bewoners mogelijk te maken. Thuisbasis Veteranen had in totaal drie locaties in Assen die nu allemaal verhuizen naar Eelde. "We verwachten dat we komende zomer alles klaar hebben."Een paar veteranen wonen inmiddels al in Eelde, waaronder Bernard. Hij liep een trauma op tijdens zijn uitzending naar Bosnië begin jaren '90. Zijn kamer is op de eerste verdieping, er staat een groot bed, een televisie en een bankstel. "Het is nog niet helemaal klaar hoor", zegt hij.De muren heeft hij zelf gewit en je ruikt de verf nog een beetje. "Het belangrijkste verschil met Assen is dat je elkaar hier niet in de weg loopt", vertelt Bernard. "Hier kan ik ervoor kiezen om op mijn kamer te gaan zitten en dan zit ik alleen. In Assen hoorde je toch van alles, ook al zat je deur dicht."Bernard is tevreden over de nieuwe plek en heeft het idee dat zijn huisgenoten dat ook zijn.De Compound kwam twee jaar geleden in het nieuws toen elf veteranen die er woonden op straat dreigden te belanden . De financiële perikelen zijn inmiddels achter de rug, zeker nu steeds meer partijen het belang van de opvang erkennen."We krijgen enorm veel steun van mensen die ons helpen met bijvoorbeeld de inrichting hier", zegt directeur Dave van Lottum van Zorggroep Perspectief. De organisatie levert zorg aan mensen met psychiatrische problematiek in combinatie met een licht verstandelijke beperking en/of een verslaving.Erik Vels ging vorig jaar op zoek naar een partij om mee samen te werken, zodat hij meer tijd kon besteden aan de zorg in plaats van administratie. "Wij hebben met Erik gesproken zagen direct de noodzaak voor deze opvang."