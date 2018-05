Ondernemer OutleTT probeert het nog één keer

ASSEN - Ondernemer Raymond Coronel van de OutleTT Assen doet nog één poging richting de provincie. Hij garandeert dat er net zoveel vrijetijdsattracties en horeca komen bij Assen-Zuid als de oppervlakte van zijn fashioncomplex.

Hij doet die garantie in een brief aan Gedeputeerde Staten als reactie op de nieuwe provinciale Omgevingsvisie. GS wil geen fashionoutlet toestaan, ook niet na aanpassing van de factory outlet, met minder winkels in mode- en sportkleding en meer vermaak en horeca. Coronel legt zich daar niet bij neer.In oktober moet er van het Drents Parlement nog een definitief oordeel komen over de Omgevingsvisie. Daarom probeert Coronel het nog een allerlaatste keer om zijn plan er toch door te krijgen. "Assen is gewoon qua ligging de beste plek in het Noorden voor ons initiatief. Maar als het hier niet lukt, ga ik echt in de regio naar een andere plek kijken."Coronel wordt in zijn laatste poging richting provincie gesteund door het TT Circuit en enkele andere initiatiefnemers die in de toeristisch-recreatieve zone (TRZ) bij Assen-Zuid iets willen. Dat zijn IceWorld Drenthe (Koenen Bouw), Amusementspark TT-Assen (één van de partners in TT World) en grondeigenaar Jasper van het voormalige Verkeerspark.Zij staan er samen borg voor, zo schrijven ze, dat het percentage leisure en horeca in het TRZ-gebied minstens net zo groot is als de oppervlakte aan retail. De andere ontwikkelaars vinden 'dat de komst van de outlet een versterkende rol speelt als aanjager voor het gebied en voor toekomstige bezoekers'.Coronel: "De provincie twijfelt eraan of de andere initiatieven uiteindelijk wel gerealiseerd worden. Die zijn nog niet ver genoeg, vinden ze. Ik ben bereid ervoor te zorgen dat er recreatieve attracties komen en horeca, hoe dan ook, en van dezelfde omvang als de outlet. Maar zonder groen licht voor de outlet doe ik de rest ook niet, mochten de andere initiatiefnemers er niet in slagen hun project van de grond te tillen", zegt Coronel. "En dat is geen chantage, maar een garantie, om ze te laten zien dat er heel wat moois kan komen, wat goed is voor een paar miljoen bezoekers op jaarbasis."Coronel vindt dat hij met zijn plan voor de outlet ook andere initiatieven bij het TT Circuit heeft vlotgetrokken. "De ontwikkeling van dit gebied is de afgelopen tien jaar niet of nauwelijks van de grond gekomen, omdat investeringen in afzonderlijke initiatieven fors zijn en niet zonder risico. Door een gezamenlijke aanpak, met een grote publiekstrekker met landelijk profiel, is de kans op realisatie groter, krijgt natuurontwikkeling een kans, en wordt ook de kwaliteit groter."Volgens de partijen kunnen ze ook 'uitsluitend in een gezamenlijke opzet' in de TRZ een flinke bijdrage leveren aan natuurontwikkeling, de openbare ruimte en werkgelegenheid.