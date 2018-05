Scheidsrechter Lindhout: Ik ga met een rotgevoel naar huis, het was een strafschop

VOETBAL - Scheidsrechter Allard Lindhout verlaat de Oude Meerdijk in Emmen naar eigen zeggen met een rotgevoel. De arbiter gaf op basis van videobeelden een doeltrap aan FC Emmen, toen Alexander Bannink de Spartaan Stijn Spierings naar de grond trok bij een vrije trap.

"Achteraf heb ik de beelden net uit meerdere standpunten gezien en dan kom ik tot één conclusie: het had een strafschop voor Sparta moeten zijn", aldus Lindhout.Lindhout had, toen hij op het scherm keek om de situatie te bekijken, slechts één beeld tot zijn beschikking. "Ik moet beoordelen op basis van de beelden die ik op dat moment voor het scherm te zien krijg. Op basis daarvan was ik niet overtuigd van een penalty. Ik heb het totaalshot, de camera van bovenaf, gezien op het scherm."Er was in het stadion lang onduidelijkheid over het wel of niet geven van een strafschop. "Ze riepen in Hilversum dat er twijfel is. En dan is het protocol dat ik zelf even bij het scherm kom kijken. De beslissing is best wel groot in de wedstrijd, dus die moet je zorgvuldig proberen te nemen. Ik ga met een rotgevoel naar huis, met een kater."Hoofdrolspeler Bannink is zich van geen kwaad bewust, ook na het zien van de beelden na afloop. "Ik heb het teruggezien. Ik houd hem vast. Hij houdt mij vast. De bal gaat uit de buurt van ons. Het was geen gevaar. Voor mijn gevoel viel het allemaal wel mee. Ik had echt geen idee dat het een strafschop was. Waarom daar zo'n ophef over komt, weet ik ook niet. Vind ik weer zo overdreven. We kunnen het beter over de wedstrijd hebben. Of ik hem heb geknepen? Heel even."Op dat moment de directe tegenstander van Bannink, Spierings, wist niet wat hem overkwam. "Het was overduidelijk. Toen we die strafschop niet kregen dacht ik even dat ik krankzinnig was geworden." Ook zijn trainer Dick Advocaat van Sparta was na afloop helder in zijn commentaar: "Sorry hoor, maar als je deze strafschop niet durft te geven. Dit mag toch niet gebeuren?''