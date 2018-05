Zondag huldiging op Raadhuisplein als Emmen promoveert

VOETBAL - Als FC Emmen aanstaande zondag de tweestrijd met Sparta wint en promoveert, dan wordt de selectie diezelfde avond gehuldigd op het Raadhuisplein in Emmen. Dat bleek vanavond uit overleg van FC Emmen met de gemeente Emmen.

De huldiging vindt in dat geval om 21.00 uur plaats, tenzij er een verlenging nodig is. Dan barst het feest later los. Het team wordt gehuldigd door burgemeester Eric van Oosterhout en gedeputeerde Henk Jumelet.Pas als bekend is dat FC Emmen de stap naar de Eredivisie maakt, wordt gestart met het opbouwen van het podium.De eerste wedstrijd tussen FC Emmen en Sparta eindigde vanavond in 0-0