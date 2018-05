KNVB biedt excuses aan na fout videoref en scheidsrechter Lindhout

VOETBAL - Sparta-directeur Manfred Laros heeft naar eigen zeggen excuses ontvangen van de KNVB naar aanleiding van de niet gegeven strafschop in het eerste finaleduel van de play-offs tegen FC Emmen.

