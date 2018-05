Deel dit artikel:











Sparta-trainer Dick Advocaat: 60 procent kans dat we winnen Dick Advocaat: 60 procent kans dat Sparta het redt (foto: ANP / Olaf Kraak)

VOETBAL - Dick Advocaat, de trainer van Sparta, had na afloop geen goed woord over voor het besluit van scheidsrechter Lindhout en de videoscheidsrechter in Hilversum. Volgens de Kleine Generaal had zijn ploeg een strafschop moeten krijgen na een overtreding van FC Emmen-speler Alexander Bannink op Sparta-aanvaller Spierings in de tweede helft.

Geschreven door Niels Dijkhuizen