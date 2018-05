Deel dit artikel:











Herbeleef de hoogtepunten van FC Emmen - Sparta met radiocommentaar Hët moment van de wedstrijd. Scheidsrechter Lindhout bekijkt de beelden na een seintje van de videoref. Uiteindelijk gaf Lindhout niets.

VOETBAL - Goed was het niet, maar spannend des te meer. Het verschil tussen FC Emmen en Sparta, in de 1e finalewedstrijd van de play-offs, bleek te verwaarlozen. Het publiek zag een aanvankelijk gespannen FC Emmen zich steeds beter in de wedstrijd knokken. Met de 0-0 konden beide partijen uiteindelijk wel leven.





Toch kwam FC Emmen gisteravond nog goed weg, want na een uur spelen had de bal op de stip gemoeten. Scheidsrechter Lindhout deed het niet, ook niet toen hij de beelden van de videoref minutenlang bekeek.



Spannende radio

De kansen én vooral het moment van de strafschopsituatie, waarbij Bannink Sparta-aanvaller Spierings tegen het gras werkte, leverden een spannende radio op.



Beluister hier een compilatie.



