Djammen: Hiphoppende jazzy pop-funk van WhatTheFunk uit Assen

DIEVER/ASSEN - Op de vraag wat voor muziek ze maken blijft het even stil, maar dat het iets bijzonders is, dat is duidelijk.

In een tuinhuis achter een vrijstaande woning in Diever huist de band WhatTheFunk uit Assen. Zeer jong zijn ze nog, maar nu al weten ze het zeker: ze worden beroepsmuzikanten."We heten WhatTheFunk, dus we maken vooral funk", vertelt drummer Ruben Joziasse (14). "En dan doen we nog hiphop en jazz. En pop!" Rapper en zangeres Lisa Eising (16) valt hem bij. "Het is gewoon cross-overmuziek: hiphop-funk-jazz-pop." De muziek heeft van alles wel wat weg, maar de basis is een goede portie funk."We krijgen superveel energie van funk", legt Lisa uit. "Dat is het voor mij vooral. Het slaat gewoon lekker aan. Lekker vrolijk, lekker up-tempo." Ruben vervolgt: "Je kan er lekker op dansen en we vinden het allemaal wel lekker om te spelen."De band begon instrumentaal met pianist Simon Bijmolt (17), drummer Ruben en bassist Iris Bijlsma (19). Maar er miste nog wat: zang. Dat werd ingevuld door door Lisa en om het af te maken werd saxofonist Jesse van Mulkom (16) daaraan toegevoegd. WhatTheFunk was geboren. De band speelt inmiddels niet alleen meer covers, maar ook eigen nummers.Daarnaast hebben ze maar één doel: ze willen het maken. "We hebben allemaal een enorme ambitie om door te gaan", zegt Lisa. "We willen gewoon altijd optreden", vervolgt Ruben. Hij benadrukt dat het niet uitmaakt waar en wanneer, als ze maar kunnen optreden. "Naamsbekendheid opbouwen en gewoon lekker spelen", besluit de zestienjarige zangeres.