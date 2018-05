Deel dit artikel:











Drie Drentse etappes in Olympia's Tour Drie Drentse etappes in Olympia's Tour (foto: Kim Stellingwerf)

WIELRENNEN - Assen, Emmen en Gieten zijn startplaats in de 66e editie van Olympia's Tour. De oudste etappekoers van Nederland is de laatste jaren alleen voor renners tot 23 jaar.

Geschreven door Karin Mulder

Olympia's Tour begint op 11 september met de etappe Assen - Assen. Het peloton start bij het Dr. Nassau College en finisht bij het regionaal wielercentrum op sportpark Stadsbroek.



Emmen is zowel start- als finishplaats tijdens de tweede etappe. Daarbij wordt het parcours gebruikt waarop de profs in 2015 het Nederlands Kampioenschap reden.



De derde Drentse etappe gaat van start in Gieten en finisht in Hellendoorn.



Olympia's Tour duurt van 11 tot en met 16 september en gaat over zes wedstrijden in lijn en één individuele tijdrit.