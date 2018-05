Leo Oldenburger overtuigd van promotie FC Emmen: Wij gaan het redden

VOETBAL - "Het gevoel dat je hebt wanneer je moet afrijden of afzwemmen. Wanneer je examen doet of een sollicitatiegesprek hebt. Dat bij elkaar opgeteld, keer twintig." Zó zenuwachtig was FOX Sports-commentator en FC Emmen-fan Leo Oldenburger gisteren voor de eerste finalewedstrijd van zijn club.

FC Emmen speelt zondag de uitwedstrijd in Rotterdam om 14.30 uur. Een half uur voor de aftrap begint de uitzending op Radio Drenthe.

"Het was echt verschrikkelijk om zo lang te moeten wachten", vertelt de geboren Emmenaar. "Ik werd wakker met een knoop in mijn maag. En die is de hele dag niet meer weggegaan."De wedstrijd tussen FC Emmen en Sparta eindigde in 0-0. Oldenburger mocht van zijn werkgever niet het commentaar doen bij die wedstrijd. "Ze vonden dat dat niet kon en daar was ik het ook wel mee eens hoor. Anders was het een soort fancommentaar geworden", lacht hij. "Ik heb het verslag gedaan van Almere City tegen De Graafschap."Oldenburger kon helaas alleen de eerste helft van zijn FC Emmen zien. "Tijdens de tweede helft moest ik mij voorbereiden op de andere wedstrijd, maar ik heb heel af en toe om het hoekje gekeken naar de tussenstand. Voor mijn zenuwen was ik eigenlijk wel blij met die afleiding.FC Emmen speelt zondag de uitwedstrijd tegen Sparta, in Rotterdam. Omdat Oldenburger daar koste wat kost bij wil zijn als zijn club mogelijk historie schrijft, vroeg hij vrij bij FOX Sports. "Daar hebben ze gezegd dat ik de donderdag dan moest werken en dan ben ik gelukkig zondag uitgeroosterd. Ik ben zondag vrij, dus dan parkeer ik mijn auto in de buurt van het Sparta-stadion."Gaat het dan eindelijk gebeuren? Gaat FC Emmen promoveren naar de eredivisie? "Ja", zegt Oldenburger resoluut. "0-0 is voor Sparta een waardeloze uitslag. De kans is groot dat Emmen een uitgoal maakt en Sparta loopt niet over van zelfvertrouwen."Oldenburger durft naar eigen zeggen nog geen 'Facebook-evenement voor een polonaise' te organiseren, maar het vertrouwen is enorm. "Ik acht de kans groot dathet gaan redden."