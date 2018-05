'Het kán echt: Sparta moet komen, wij krijgen ruimte'

VOETBAL - Tevreden dat achterin de nul werd gehouden, maar wel zonde dat er niet één goal werd gemaakt. Dat was gisteravond de algehele conclusie vanuit het Emmen-kamp.

"De spelers beseffen dat we nog steeds volop in de race zijn om geschiedenis te schrijven. We hadden graag willen winnen, maar dit is wel een ideaal gelijkspel. Als wij een goal maken moeten zij er twee maken.""Ja, het kan écht", vervolgt Lukkien, "Sparta zal voor eigen publiek toch moeten komen. Ze moeten scoren om in de eredivisie te blijven en dan bestaat de kans dat ze ruimte gaan weggeven omdat ze achterin niet te hoog op willen spelen. Nou, laten wij nu spelers hebben die wel raad weten met de geboden ruimte."Middenvelder Youri Loen verwacht dat het duel in Rotterdam wordt beslist op momenten. "Waar ik aan denk... aan een vrije bal van mij." Lukkien was het deels met hem eens. "Maar ik denk ook dat er toch echt wel wat ontstaat op het moment dat een goal uitblijft. Dan zal Sparta, mede door het thuispubliek, meer en meer op jacht moeten naar een goal. Juist dan liggen er kansen voor ons. Ik kijk uit naar zondag, ik heb er nu al enorm veel zin in."