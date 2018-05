Windpark Pottendijk bij Nieuw-Weerdinge krijgt maximaal veertien windmolens

NIEUW-WEERDINGE - Twaalf tot veertien windmolens moeten er komen op de locatie Pottendijk bij Nieuw-Weerdinge.

Deze windmolens worden gerealiseerd door initiatiefnemer en akkerbouwer Jeroen Deddens uit Nieuw-Dordrecht. Deddens heeft hierover met de andere ontwikkelaars Raedthuys en Yard afspraken gemaakt. Deze twee windmolenbouwers hebben namelijk grondposities rondom Pottendijk.Het proces rondom de komst van windmolens bij Pottendijk kent een lange voorgeschiedenis. Deddens, Raedthuys en Yard waren eerst samen van plan om windmolens op die locatie te realiseren. Die gesprekken liepen spaak vanwege gesteggel over de hoogte van de molens.De windturbines mogen in de gemeente Emmen alleen hoger worden dan 150 meter, als omwonenden het daarmee eens zijn. Dat is niet het geval bij Pottendijk. Raedthuys en Yard hadden geen oren naar windmolens van maximaal 149 meter.Deddens meldde zich in januari bij de gemeente Emmen met een plan van zes tot acht windmolens in combinatie met zonne-energie. Ontwikkelaars Raedthuys en Yard draaiden afgelopen maand bij en zagen toch mogelijkheden om lagere windmolens te bouwen.Volgens Raedthuys en Yard zouden de molens dan 25 tot 30 jaar moeten blijven staan en op een andere manier neergezet moeten worden dan Deddens voor ogen had. De partijen hebben dus nu besloten om de plannen en uitvoering volledig aan Deddens over te laten.De molens aan de Pottendijk worden dus maximaal 149 meter hoog en mogen er zestien jaar blijven staan. Naast windmolens komt er ook een zonnepark van zo'n 35 hectare. Volgens de gemeente voldoen de plannen aan alle regels.Komende donderdag is er een informatiebijeenkomst voor omwonenden, waarbij experts uitleggen hoe alles er precies uit komt te zien en wat de gevolgen zijn.