Stelling: We gebruiken te veel Engelse woorden

ASSEN - In de hoop de verengelsing in het hoger onderwijs een halt toe te roepen, spant de vereniging Beter Onderwijs Nederland (BON) een rechtszaak aan tegen twee universiteiten en de Inspectie van het Onderwijs.

De organisatie vindt namelijk dat 'de zorg voor de Nederlandse taal en cultuur een kerntaak is van het hoger onderwijs'. Massaal overschakelen op Engels is volgens de organisatie in strijd met de wet. BON wijst erop dat onderwijsinstellingen in beginsel in het Nederlands les moeten geven. Overschakelen op Engels leidt volgens BON tot slechtere kwaliteit van het onderwijs.Niet alleen in het onderwijs, maar ook in het dagelijks leven gebruiken we bewust of onbewust veel Engelse woorden. Hoe vaak zeg jij bijvoorbeeld 'yes' of 'check'? Wat vind jij, gebruiken we te veel Engelse woorden?