FC Emmen-speler Gronsveld geschorst voor return: Ik baal als een stekker

VOETBAL - FC Emmen-trainer Dick Lukkien kan komende zondag geen beroep doen op Stef Gronsveld. De verdediger kreeg gisteren in de eerste finalewedstrijd tegen Sparta (0-0) een gele kaart.

Omdat het zijn tweede prent is in de play-offs, is Gronsveld geschorst en moet hij zondag in Rotterdam vanaf de tribune toekijken. Waarschijnlijk wordt Keziah Veendorp zijn vervanger, al wilde trainer Dick Lukkien nog niet ingaan op namen en heeft hij meerdere opties. Ook Tim Siekman en Josimar Lima zouden opties kunnen zijn."Ik baal enorm", laat Gronsveld weten na de training van vanochtend. Met name gisteren en vannacht was het erg. Toen ik vanochtend op de club kwam heb ik toch maar de knop omgezet, ook voor mijn teamgenoten. Zij hebben er niets aan als ik hier een beetje mokkend rondloop."De verdediger vond de kaart overigens wel zwaar. "Ik stapte door op het middenveld en zette de actie in. Ik raakte hem niet, maar hij ging met nogal veel geschreeuw liggen. In eerste instantie dacht ik dat de scheids het liet gaan, maar na de aanval kreeg ik alsnog de kaart. Waardeloos. Overigens vind ik de regelgeving sowieso zwaar in de play-offs. Bij twee gele kaarten volgt al een schorsing."FC Emmen speelt zondag de allesbeslissende wedstrijd voor promotie naar de eredivisie. De uitwedstrijd op Het Kasteel begint om 14.30 uur. Niels Dijkhuizen en René Posthuma doen vanaf 14.00 uur live verslag vanuit Rotterdam op Radio Drenthe.