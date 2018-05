Deel dit artikel:











Het nieuws in een minuut: 18 mei De man die bij Nijeveen werd overvallen is aan de dood ontsnapt (foto: Persbureau Meter)

FC Emmen heeft alles nog in eigen hand, gisteren werd tegen Sparta doelpuntloos gelijkgespeeld. De beslissing over wie er naar de eredivisie mag is zondag.

Verder in de nieuwsminuut aandacht voor de lichtoverlast van een reclamebord langs de A28 bij Assen-Noord en de man die zaterdagnacht overvallen werd in Nijeveen is aan de dood ontsnapt.