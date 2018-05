Deel dit artikel:











Groningen Airport Eelde maakt winst Groningen Airport Eelde heeft weer winst gemaakt (foto: Remko de Waal/ANP)

EELDE - Groningen Airport Eelde (GAE) heeft in 2017 winst gemaakt. Dat is voor het eerst in de geschiedenis van de luchthaven.





Doordat aandeelhouders nu de kosten voor veiligheid en brandweer overnemen, kan de luchthaven zwarte cijfers schrijven. Van de Kreeke zegt dit overigens ook 'niet meer dan normaal' te vinden, omdat internationaal gezien overheden bijna altijd dit soort kosten voor hun rekening nemen.



De aandeelhouders van het vliegveld maakten eind 2016 bekend miljoenen te investeren in het vliegveld. De aandeelhouders zijn de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen.



De directeur van het vliegveld zegt bij BNR verder te streven naar een verdubbeling van het aantal passagiers naar 500.000 per jaar. De luchthaven kan dan een bijdrage leveren aan het ontlasten van Schiphol.