Dick Lukkien: Ik hoop dat we massaal worden uitgezwaaid

VOETBAL - De selectie van FC Emmen vertrekt morgen aan het eind van de middag al richting Rotterdam om zich vlakbij de havenstad voor te bereiden op de wedstrijd van het jaar tegen Sparta, de return in de finale van de play-offs.

Het was gisteren fantastisch in het stadion. Je merkt dat het geloof er is. Ook bij de supporters. Nou, laten we het morgen met z'n allen maar een beetje opkloppen. Dick Lukkien, trainer FC Emmen

Om 15.30 uur traint de selectie van Dick Lukkien nog één keer in het stadion. Daarna wordt er gegeten en dan begint de trip naar mogelijke geschiedschrijving.De training is voor iedereen toegankelijk en Lukkien hoopt dat zijn selectie massaal wordt uitgezwaaid. "Dat zou prachtig zijn. We hebben echt ontzettend genoten van gisteravond. Hier doen we het allemaal voor. Je merkt dat het leeft en je merkt ook dat niet alleen wij maar ook de supporters erin geloven. Laten we het morgen met z'n allen dan maar een beetje opkloppen."