Muzieklijst Harry's Blues zondag 20 mei 2018

Mariel Buckley is een Canadese zangeres die met Driving in the night haar tweede album afleverd. Ze debuteerde in 2014 met Motorhome. In een interview zegt ze wat het schrijven van liedjes betreft beinvloed te zijn door het album Nebraska van Bruce Springsteen. Driving in the night is geproduceerd door Leeroy Stagger en is wat minder akoestisch dan haar debuut. Kwa zang wordt ze wel vergeleken met Lucinda Williams en K.D. Lang.