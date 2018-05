Aardappelcampagne is weer voorbij

GASSELTERNIJVEEN - Aardappelconcern Avebe kijkt terug op een goed verlopen aardappelcampagne.

Vandaag worden de laatste aardappelen aangeleverd in Gasselternijveen en dan zit de campagne erop. Een woordvoerder spreekt wel van een lastige start door het natte najaar. Maar met de kwaliteit van de aardappelen is alles goed gekomen; er zit voldoende zetmeel en eiwit in de aardappelen.Avebe begon onlangs een proef, waarbij ook eiwitten uit de aardappelen worden gehaald. Hiervan wordt bijvoorbeeld snoep gemaakt, of vleesvervangers. Volgens Avebe is de proef een succes. Hierdoor duurt de campagne ook iets langer dan normaal.De aardappelcampagne ging eind augustus van start