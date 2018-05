Deel dit artikel:











Mantelzorger krijgt vrijspraak voor verduistering 12.000 euro In een half jaar tijd was 12.000 euro van de rekening van een oudere vrouw verdwenen (foto: pixabay.com)

COEVORDEN - Een 70-jarige man uit Musselkanaal is vrijgesproken van het verduisteren van een bedrag van 12.000 euro. Volgens de rechter is hiervoor te weinig bewijs.

Drie jaar geleden was de man de mantelzorger van een oudere vrouw, die hij had leren kennen in een verzorgingshuis in Coevorden. De man pinde regelmatig voor de vrouw.



Argwaan

Toen de vrouw overleed, kreeg haar zoon ineens argwaan. Een week na haar dood kreeg hij een bankafschrift, waaruit bleek dat er op haar sterfdag nog 1.000 euro was gepind. Uiteindelijk bleek dat in een half jaar tijd 12.000 euro van de rekening was gehaald.



Volgens de man uit Musselkanaal handelde hij altijd naar de wens van de vrouw.



Ziek

Tegen de man was een voorwaardelijke werkstraf van tachtig uur geëist. Het OM hield rekening met de gezondheidstoestand van de man. Hij heeft uitgezaaide kanker en is uitbehandeld.