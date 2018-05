'Bij 5-0 rijden we de vrachtwagens het Raadhuisplein op'

EMMEN - Burgemeester Eric van Oosterhout is klaar voor een feestje, komende zondag in Emmen. Het enige dat nog 'even' moet gebeuren, is een promotie van FC Emmen.

FC Emmen speelt de uitwedstrijd in Rotterdam aanstaande zondag om 14.30 uur. Een half uur voor de aftrap begint de uitzending op Radio Drenthe.

Gisteren speelde Emmen in de eerste finalewedstrijd gelijk tegen Sparta (0-0). Van Oosterhout zat op de tribune. "Ik heb genoten", zegt hij. "De wedstrijd was niet heel goed, maar het was wel razendspannend."Zondag reist de burgemeester niet af naar Rotterdam voor de return. "Het was wel een tweestrijd, maar ik blijf in Emmen om een eventuele huldiging op het Raadhuisplein voor te bereiden." Als FC Emmen naar de eredivisie promoveert, wordt de club namelijk diezelfde avond nog gehuldigd. "We hopen rond 20.45 uur, 21.00 uur, op het podium te staan."En dat is nog best een klus. Want het podium kan pas drie uur van tevoren officieel besteld worden. "Nou ja, het kan ook eerder", zegt organisator Johan Lubbers. "Kijk, als ze met de rust met 5-0 voorstaan, komen we met vrachtwagens hier naartoe. Maar als het in de laatste minuut beslist wordt, is het een uitdaging."Hoe ziet zo'n huldiging er dan uit? "Ja, de gebruikelijke taferelen natuurlijk. Het aan elkaar praten laten we over aan de stadionspeaker van FC Emmen", vertelt Van Oosterhout. "En dan wordt er een trofee uitgereikt."Maar ja, dan moet Emmen wel eerst promoveren. Anders gaat het hele feest niet door. "De mensen van FC Emmen hadden bij ons aangegeven dat ze daar dan geen belang bij zouden hebben. En dat begrijpen wij heel goed."Een kostenplaatje zit daar overigens niet aan. Of beter: nauwelijks. Want voor een paar zaken moest de gemeente al wel van tevoren betalen. "Dit moet gewoon een goed feest worden", zegt de burgemeester. Er is dan ook geen bedrag afgesproken wat het feest maximaal zou mogen kosten. Van Oosterhout: "We gebruiken ons gezonde verstand."Op het Raadhuisplein komt geen groot scherm waar de voetbalwedstrijd live te volgen is. Dat laat de gemeente liever over aan de horeca. Bert Cremers, eigenaar van sportcafé Pierrot, vaart er wel bij. Cremers: "Wij hebben als een van de weinige cafés in Emmen een abonnement bij FOX Sports, die de wedstrijd uitzendt." Hij verwacht een vol café.Van Oosterhout maakt zich geen zorgen over ongeregeldheden, bij zowel winst als verlies van FC Emmen. "We beschouwen het als een drukke horecanacht, qua bezetting. We zijn wat dat betreft wel op sterkte. Ik vertrouw erop dat het gewoon gezellig wordt, maar we hebben wel wat achter de hand", aldus de burgemeester.