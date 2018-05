Versterkingsoperatie voor Hotel Spoorzicht van 'Drentse' eigenaar

TYNAARLO/LOPPERSUM - Het hotel van Cees de Vries, Hotel Spoorzicht, moet een jaar dicht. Dit is nodig om het uit 1887 stammende gebouw te versterken.

Het historische pand in Loppersum trilde op zijn grondvesten toen er in januari een aardbeving was. De beving registreerde volgens het KNMI een 3.4 op de schaal van Richter. "Ik voelde voor het eerst zoiets", zei De Vries toen.Vijf maanden later is nu een akkoord bereikt met de NAM over de versterking van het gebouw, meldt RTV Noord . De eigenaar investeert miljoenen, maar ook de NAM betaalt mee. De financiering is nog niet volledig rond.Volgens De Vries, die in Tynaarlo woont, heeft hij geluk dat het hotel in het epicentrum van het gebied zit, het een rijksmonument is en Hotel Spoorzicht werkgelegenheid biedt. "Als ik ergens in de klei had gezeten, had ik nu nog geen akkoord."Spoorzicht bestaat uit zes delen, waarvan vier stukken versterkt worden. De keuken en een zaal met hotelblok worden gesloopt. Daarvoor in de plaats komt nieuwbouw. Na de versterkingsoperatie telt het hotel 45 kamers, in plaats van de huidige 32.