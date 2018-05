'Commotie over licht van reclamepaal Assen-Noord overdreven'

ASSEN - Aan de ene kant is hij blij met alle aandacht voor zijn nieuwe reclamepaal. Maar alle commotie over het veel te fel verlichte scherm is overdreven, zo zegt Niels Vanderveen van Greenledwalls, initiatiefnemer van de reclamemast.

"Het gaat om wat aanloopprobleempjes. Dat felle licht was er door een foutje, omdat het eerst handmatig afgesteld moest worden. En vorige week leek het op één avond net alsof er een ufo bij Assen landde. Dat is direct opgelost, en dus klaar", zegt Vanderveen.Hij snapt niet dat er op social media continu dezelfde foto wordt gedeeld, 'van wat maar een momentopname was', zo zegt hij. "Laat de criticasters nu nog maar eens kijken. Dan ziet het er heel anders uit. De afstelling gebeurt nu via sensoren, en 's nachts staat het op één procent van de verlichtingscapaciteit."Vanderveen snapt dan ook niet dat de Natuur- en Milieufederatie Drenthe en GroenLinks Assen ineens zo hard op de trom slaan over zijn 'fraai vormgegeven lichtmast' bij Assen-Noord. Ze willen beide nu dat 's nachts het licht uitgaat. GroenLinks van de paal in Assen, en de Natuur- en Milieufederatie van alle lichtreclame langs de snelweg. "We hebben bewoners in de buurt gevraagd wat ze er nu van vinden, en ze hebben er geen last van. En voor de drie klagers die last hadden van het veel te felle licht, was er een bloemetje.""Het is volgens een duurzaam concept ontworpen, we gebruiken zonnepanelen, daar worden er volgende week nog eens 400 van geplaatst. En waar ter wereld heb je als stad zo'n mooie plek waar alle reclame kan samenkomen, op één scherm, om activiteiten van je stad te promoten en ook uit de regio."Volgens Vanderveen is de lichtuitstraling van zijn lichtreclamezuil vele malen minder dan die van de gevelreclame van andere gebouwen langs de A28.Hij is dan ook niet van plan om het licht van de mast bij Assen-Noord 's nachts voortaan uit te doen. "Dat kan niet, we hebben te maken met adverteerders, daar hebben we afspraken mee. En er komen 's nachts maandelijks enkele honderden passanten langs over de snelweg. Die willen we wel meepikken. Anders moet de Natuur- en Milieufederatie die inkomsten ons maar compenseren."Wel gaat het licht van de mast voor één nachtje uit, zegt Vanderveen,. "Dan is het de nacht van de nacht, op 27 oktober, een landelijke actie om een donkere nacht in ons land te hebben. Daar werken we graag aan mee", besluit Vanderveen.