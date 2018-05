Deel dit artikel:











'We horen nog vaak dat vrouwen te lang hebben gewacht, en dat is gewoon zonde' Het mammacentrum in Hoogeveen (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe) De afdeling is speciaal ingericht om vrouwen zo snel mogelijk zekerheid te geven (foto: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

HOOGEVEEN - De Treant Zorggroep wil het aantal vrouwen dat een knobbeltje voelt en uitstelt of twijfelt om daarmee naar de huisarts te gaan, terugdringen.

Geschreven door Janet Oortwijn

Uit onderzoek van Treant blijkt dat er nog behoorlijk wat terughoudendheid onder vrouwen is om zich te melden. Dat blijkt uit enquêtes, maar ook uit gesprekken dat het personeel van de mammapoli in Hoogeveen met patiënten heeft gevoerd de afgelopen twee jaar.



"We horen vaak dat vrouwen een behoorlijke tijd iets gevoeld hebben en twijfelen of in onzekerheid hebben verkeerd. Dat is gewoon zonde", zegt radioloog Margot Willemse van het mammacentrum in Hoogeveen.



Treant concentreerde twee jaar geleden de diagnostiek en behandeling van borstkanker in een nieuwe afdeling in Hoogeveen. Speciale apparatuur, korte lijntjes doordat alles op één afdeling zit en een huiselijke sfeer moeten ervoor zorgen dat vrouwen zich op hun gemak voelen en dat er binnen één dag een diagnose is. "In andere ziekenhuizen zit er vaak drie tot vijf werkdagen tussen het onderzoek en de diagnose", zegt physician assistent Linda Wolf.



"We hadden langere tijd wens voor die afdeling", licht oncologisch chirurg Jaap de Vries toe. "En nu het er staat, werkt het perfect." Ook heeft hij als chirurg op deze afdeling veel contact met de patiënten. "Dat is wel eens anders geweest. Ik ben dan chirurg, maar een groot deel van mijn tijd ben ik bezig met communiceren", lacht hij.



De afdeling wordt jaarlijks door ongeveer 1300 vrouwen bezocht. "We willen dit volume in de toekomst nog wel wat uitbreiden", aldus De Vries. Ruimte om op te schalen is er, als er bijvoorbeeld ineens veel vrouwen vanuit het bevolkingsonderzoek doorgestuurd worden.



"'Dat bevolkingsonderzoek is ontzettend belangrijk. Om er op tijd bij te zijn. En hoe eerder je er bij bent, hoe beter", aldus de chirurg.



Bij 1 op de 8 vrouwen blijkt er uiteindelijk iets aan de hand te zijn. "Gelukkig blijkt juist dat een heel groot deel van de patiënten niks heeft. We kunnen veel mensen geruststellen", aldus Willemse. "Onze boodschap is dan ook. Als je wat voelt, laat het dan zo snel mogelijk uitzoeken."



Hoe die terughoudendheid minder kan worden? "Meer naamsbekendheid aan de afdeling geven en hoe wij te werk gaan", zegt chirurg De Vries.



"Mensen moeten ook gewoon van andere mensen horen hoe wij te werk gaan en dat we binnen een dag een diagnose kunnen geven. En dat het gewoon goed is om je snel te laten onderzoeken om te kijken hoe het echt zit", voegt Willemse toe.