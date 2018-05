Bond roept personeel Treant bijeen in Borger

EMMEN - FNV Zorg en Welzijn houdt komende donderdag een centrale vakbondsbijeenkomst met haar leden in de ziekenhuizen en zorginstellingen van Treant. In de uitnodiging schrijft de bond dat ze in een spoedoverleg met Treant allerlei organisatorische problemen heeft aangekaart.

Bondsbestuurder Harma Schrage stelt dat leden al eerder vele zorgen, vragen en signalen over 'allerlei organisatorische problemen' hebben uitgesproken. Zo noemde het personeel ad hoc beleid, reorganisaties, verplaatsingen, beddenplan, aanpak ziekteverzuim, communicatie, roostering, verplichte opname verlofdagen en de uitvoering van het sociaal plan.Volgens Schrage is er sprake van een toenemende onrust onder het personeel van Treant: "Half april hebben we al heel veel signalen gehad dat het personeel dat zich afvraagt: waar gaan wij naar toe? Het is organisatiebreed. Mensen maken zich zorgen wat de reorganisatie betekent voor de werkgelegenheid in de toekomst en voor het werken nu.""Werknemers willen weten hoe de besluitvorming tot stand komt, en daar schort het nog wel eens aan. En dan zeg ik het netjes. Mensen vragen zich ook af of hun toekomst nog wel bij Treant ligt. En als we die kant op gaan, dan gaat het helemaal verkeerd", licht Harma Schrage toe."Vertrouwen is een heel groot woord, maar de onrust neemt toe. En dat geldt met name voor de drie ziekenhuizen. Die geldt wat minder voor de ouderenzorg, hoewel ook daar op andere punten onvrede en onrust is." Donderdag om half vijf 's middags is de bijeenkomst in Borger bij Ontmoetingscentrum 't Anker.Zaterdagochtend is er in Hoogeveen om elf uur een lawaaidemonstratie van het raadhuis naar ziekenhuis Bethesda. De optocht is georganiseerd door de plaatselijke SP, GroenLinks en GemeenteBelangen Hoogeveen eo.Het college en alle politieke partijen in Hoogeveen willen samen met verontruste inwoners uiting geven aan hun onvrede over het beleid van Treant. Hun boosheid richt zich met name op de voorgenomen sluiting van de afdeling verloskunde en kindergeneeskunde in het Ziekenhuis Bethesda. Volgens wethouder Erwin Slomp is het vertrouwen van de politiek in Treant gedaald.