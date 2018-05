Kruisboog bol.com uit handel na vlog Sven van der Meulen

MEPPEL - Webwinkel bol.com heeft besloten om een kruisboog uit het aanbod te halen. Dit naar aanleiding van een video van vlogger Sven der Meulen uit Meppel.

De kruisboog mag niet verkocht worden aan mensen onder de 18 jaar, maar Van der Meulen kreeg het wapen zonder leeftijdscheck toch thuisbezorgd, meldt De Stentor Van der Meulen gebruikt zijn YouTube-kanaal Vrije Vogels om misstanden aan te kaarten. Eerder had hij een aflevering gemaakt over vier mannen die seks zouden hebben gehad met dieren. In zijn recente show wilde hij dus kijken of hij een kruisboogwapen kon aanschaffen. Dit naar aanleiding van ervaringen van z'n vrienden.Van der Meulen is 21 jaar, maar deed zich bij de aanschaf voor als minderjarige. Bij een webshop die de bogen verkoopt, moest hij een legitimatiebewijs laten zien. "Maar toen ontdekte ik dat diezelfde winkel ook via bol.com deze kruisboog aanbiedt. En daar was geen leeftijdscontrole. Ik kreeg het ding keurig thuisbezorgd, zelfs zonder dat ik ervoor hoefde te tekenen", vertelt hij tegen de krant.Bol.com laat in een reactie weten dat er met elke partner duidelijke afspraken worden gemaakt. "Uiteraard hebben we direct contact opgenomen met deze verkoper, hem hierop aangesproken en is het aanbod offline gehaald."