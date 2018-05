Deel dit artikel:











Nagenieten van FC Emmen - Sparta: foto's, sfeer en samenvatting De supporters van FC Emmen hadden een duidelijk boodschap voor de Sparta-fans (foto: Gerrit Rijkens) De opkomst (foto: Gerrit Rijkens) Nick Bakker kreeg een grote kans, maar stuitte op doelman Nienhuis (foto: Gerrit Rijkens) Alexander Bannink was zich van geen kwaad bewust. 'Hoezo strafschop?' (foto: Gerrit Rijkens) Anco Jansen stuit op Nienhuis en baalt (foto: Gerrit Rijkens) Jeroen Veldmate speelde weer sterk (foto: Gerrit Rijkens) Mario Bilate loste na een uur Cas Peters af maar kreeg geen kans (foto: Gerrit Rijkens) Dennis Telgenkamp bedankt het publiek (foto: Gerrit Rijkens)

VOETBAL - Spannend, maar niet goed. Dat was de 1e finalewedstrijd van FC Emmen tegen Sparta gisteravond. De 0-0 eindstand betekent dat de strijd in de return nog helemaal open is. Ïk heb ook niet het idee dat er een morele winnnaar is", aldus Youri Loen.

We kijken aan de hand van 8 foto's van Gerrit Rijkens, een sfeerreportage van verslaggever Stijn Steenhuis én de samenvatting nog een keer terug op het duel van gisteren.



De ruim 8100 toeschouwers maakten er in ieder geval een heerlijk voetbalfeest van.We kijken aan de hand van 8 foto's van Gerrit Rijkens, een sfeerreportage van verslaggever Stijn Steenhuis én de samenvatting nog een keer terug op het duel van gisteren.