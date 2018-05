Meepraten in Cassata: Eredivisievoetbal is goed voor imago van Drenthe

EMMEN - Eredivisievoetbal is goed voor het imago van Drenthe. Dat is de stelling waarover u morgen kunt meepraten in Cassata.

FC Emmen is nog negentig minuten verwijderd van promotie naar de eredivisie. Zondagmiddag moet Sparta op Het Kasteel in Rotterdam verslagen worden door de roodwitten. Als dat lukt, komt de club voor het eerst in haar 32-jarig bestaan op het hoogste niveau.Over onze provincie wordt vaak minzaam gesproken. En als het gaat om landelijke lijstjes van grote steden, is Emmen als Drenthe's grootste gemeente altijd de hekkensluiter, wel of geen Wildlands Adventure Zoo. Maar een voetbalclub in de eredivisie zal meer uitstraling geven, en zal het imago van 'suffertje' en 'achtergebleven gebied' ombuigen.De laatste weken wordt er door bestuurders en politici continu gesproken over 'Drenthe beter op de kaart zetten'. Dat zou dan gebeuren met sportevenementen als het WK Wielrennen in 2020, waarvoor de provincie 5 miljoen euro op tafel legt, en met het naar Assen halen van de Formule1. Maar is eredivisievoetbal niet een mooie eerste stap?De stelling is daarom:Stem en reageer ook op Facebook en Twitter In het Radio Drenthe-programma Cassata is morgenmiddag vanaf12.10 uur voorzitter Ronald Lubbers van FC Emmen te gast. Wat betekent eredivisievoetbal voor Drenthe, voor Emmen, voor de club zelf.