Voormalig FC Emmen-spits Martin Drent: Emmen is toe aan de Eredivisie

VOETBAL - Zes jaar lang stond Martin Drent (48) in de spits bij FC Emmen, de club waar hij nog steeds warme gevoelens voor heeft. De trainer van DZOH zou het geweldig vinden als z'n voormalige club de stap omhoog maakt. "Emmen is toe aan de Eredivisie."

Er zitten spelers bij FC Emmen die bijzondere dingen laten zien. Martin Drent

In de periode '93 tot '99 speelde Drent in het rood-wit van FC Emmen en scoorde in deze seizoenen in totaal 45 keer. Met genoegen denkt hij terug aan die tijd. "Het was een mooie opbouwperiode voor mij. De eerste twee jaren waren nog redelijk vrijblijvend. Later kwam er wat meer geld los en haalde Emmen spelers als Van Oostrum en Nurmela."Mede hierdoor ging het niveau omhoog. Er werd vervolgens vier jaar nacompetitie gespeeld en ook de speelstijl van de ploeg veranderde. "Eerst speelden we Engelse stijl: kick and rush. Maar dat veranderde. Het positiespel werd beter en eigenlijk hadden we met dat team moeten promoveren." Dat dat toch niet gebeurde, lag aan de verhoudingen in de spelersgroep, zegt Drent. "We waren geen vrienden, dat had zijn weerslag op het veld. We gingen niet voor elkaar door het vuur."Om de stap naar het hoogste niveau te maken, heb je naast kwaliteit ook geluk nodig, zegt Drent. "Kijk naar de wedstrijd van gisteren tegen Sparta. Het komt echt op kleine dingetjes aan. Neem alleen al de situatie met de videoscheidsrechter. Wel of geen penalty, dat kan het verschil maken."Drent weet zeker dat FC Emmen zondag uit de Jupiler League kan klimmen. Hij is namelijk enthousiast over de spelersselectie. "Er zitten spelers tussen die bijzondere dingen laten zien. Zo heeft Emmen een keeper die nauwelijks op fouten valt te betrappen", begint hij. "En ik ben fan van Jansen, een speler die samen met Bannink in de eredivisie thuishoort. Verder is Peters een spits die erg gemakkelijk scoort, Veldmate valt me in positieve zin op en de middenvelders zijn erg bedrijvig. Tenslotte ken ik Klok nog van de jeugd van BV Veendam. Hij heeft zich geweldig ontwikkeld. Ja, Sparta is met dit team zeker te pakken."Een behoorlijke opsomming van sterke krachten. Dat betekent echter niet dat Drent ook overtuigd is dat dit team zich, bij promotie, jarenlang handhaaft in de Eredivisie. "Ik denk dat Emmen daar niet klaar voor is. En dan bedoel ik voor lange termijn. Dat heeft te maken met het financiële plaatje. Emmen heeft een bescheiden bedrijfsleven, waardoor er niet veel geld binnenkomt van sponsoren."Dat neemt volgens Drent niet weg dat het er goed uitziet bij de club. "Emmen hoeft niet voor geld aan te kloppen bij de gemeente en de jeugdopleiding werpt zijn vruchten af. Ze doen geen gekke dingen. De club kan nu eenmaal geen salarissen ophoesten van tonnen", zegt Drent. "En dat moeten ze ook niet doen. Als ze promoveren moeten ze kijken of ze twee of drie goede spelers kunnen aantrekken en ze zullen scherp moeten scouten. Maar in lengte van jaren op het hoogste podium meedoen is erg pittig. Dan komt het op geld aan. Maar het is helemaal niet erg als dat niet zou lukken. Zo'n promotie voor het eerst in de geschiedenis is op zich al fantastisch."Daarvoor moeten de spelers en staf alles uit de kast halen, want zo zegt hij: "Als er een moment is dat het kan, dan is het nu. Want van Sparta ben ik zeker niet onder de indruk. Bovendien is het prachtig om te zien hoe massaal de supporters achter de club staan. De club verdient het. Emmen is er echt aan toe."Mocht Emmen promoveren, dan moeten de spelers rekening houden met een heel andere krachtverhouding op het veld dan dat ze nu gewend is, zegt Drent. "Ik weet nog dat ik met FC Groningen promoveerde. Eerst waren we een toonaangevende club in de Eerste divisie, zoals het toen heette. We deelden de lakens uit en konden aanvallend spelen. Toen we een niveau hoger speelde, veranderde dat abrupt. Je moet ineens een stuk verder naar achteren spelen en bent dan afhankelijk van vrije trappen en corners", memoreert hij.Ook het verschil in entourage staat hem goed bij. "In de Eerste divisie had je prima stadions. Maar het is wel even anders als je een jaar later naar de Amsterdam Arena moet. Wat voel je je dan klein, zeg. Of naar de Kuip. Potverdorie. Zo'n overgang kan voor sommigen beklemmend werken, maar er zijn ook spelers die daar juist van opleven. Hopelijk is dat laatste het geval voor de spelers van Emmen."Wel moet er dan dus nog afgerekend worden met Sparta. De oud-FC Emmen-spits verwacht geen spektakelstuk. "Dat heb je vaak met wedstrijden waarbij de belangen groot zijn. En dat is ook helemaal niet erg. Als je gepromoveerd bent heeft niemand het later meer over die pot", verzekert hij. "Ik vond Sparta gisteren vrij verdedigend spelen en bij Emmen spelen ze vaak ook niet vol op de aanval. Er vielen weinig gaten. De taken werden goed uitgevoerd. Het kan dus wel eens een schaakpartij worden. Maar ik kan me niet voorstellen dat er geen doelpunten vallen. En aangezien Emmen erg moeilijk te verslaan is, verwacht ik dat FC Emmen volgend jaar in de Eredivisie spelen."