Dit weekend in de Drentse natuur: 19, 20 en 21 mei

Het Pinksterweekend staat voor de deur en dat betekent dat er allerlei activiteiten zijn in de Drentse natuur. Wij zetten er een aantal voor je op de rij.

Wil je weten wat er nog meer te doen is? Dat zie je in de ROEG!-agenda Zaterdag en zondag kun je vanuit Beilen meedoen aan de Wandel2daagse. Bij het startpunt café Het Zwaantje kun je kiezen uit verschillende routes van vijftien, twintig of dertig kilometer. Zaterdag gaan de routes richting Spier, zondag richting Hijken .De routes zijn bepijld en de wandelaars ontvangen bij de start een routeboekje met de omschrijving van de route en informatie over de omgeving. Kosten zijn € 5,- per dag en leden van de wandelbond ontvangen € 1,- korting. .In de Tuinen van Weldadigheid is pinksterzondag een eetbare plantjesmarkt. Naast plantjes zijn er ook honing, jam en andere zelfgemaakte producten te koop. Verder zijn er diverse activiteiten en rondleidingen op de Tuinen en is het terras open met hapjes, drankjes en muziek. Voor kinderen is er reuzenbellenblaas en een speurtocht.De markt wordt gehouden in en rond de monumentale boerderij ‘Esssererf’ aan de Hospitaallaan 48 in Veenhuizen. De markt duurt van 11 tot 17 uur. De entree is 1 euro per persoon, kinderen mogen gratis naar binnen.Tweede Pinksterdag kun je lekker op pad met de gids van Staatsbosbeheer. De struintocht van vier uur gaat door het Drents-Friese Wolf. Onderweg vertelt de gids allerlei wetenswaardigheden over het landschap.De wandeling is rond de vijftien kilometer. Het vertrek is om 9.00 uur bij het Buitencentrum van het Drents-Friese Wold. Deelname kost 8,50 euro en 6 euro voor kinderen. Vooraf aanmelden via deze site.