Zorgen over voortbestaan RTV Meppel De studio van RTV Meppel (foto: RTV Meppel)

MEPPEL - De ChristenUnie in Meppel maakt zich zorgen over het voortbestaan van de lokale omroep in de stad. De zender zou financieel niet stevig in de schoenen staan.

De zorgen hebben te maken met de ontwikkelingen rondom het verkoop van Boom Uitgevers. "De uitgever was een belangrijke partner en financier van de omroep. De nieuwe uitgever, NDC Mediagroep, wil de samenwerking helaas niet voortzetten. De fractie wil daarom opheldering van het nieuwe college", zo meldt de gemeentelijke partij.



RTV Meppel bestaat sinds 1983. Er werken ruim honderd vrijwilligers die zeven dagen per week programma´s maken en voor nieuws op internet zorgen. De omroep krijgt op jaarbasis zo'n 20.000 euro subsidie. Volgens de ChristenUnie is de wet- en regelgeving de laatste jaren aanmerkelijk veranderd. "RTV Meppel wordt nog steeds gefinancierd op basis van regels die stammen uit de vorige eeuw."



Bel

De lokale zender trok onlangs zelf aan de bel, door een brandbrief naar alle politieke fracties in de gemeente Meppel te sturen. Een groepje vrijwilligers van RTV Meppel heeft afgelopen week de ChristenUnie bezocht en toelichting gegeven over de ontstane problemen binnen de omroep.



Financiering

Volgens de ChristenUnie zijn er bij de provincie eventuele mogelijkheden voor het krijgen van subsidie, maar een vereiste hiervan is wel dat de gemeente Meppel óók een extra bijdrage doet. Volgens de partij en RTV Meppel is de reguliere, jaarlijkse bijdrage die de gemeente nu aan de omroep doet al vele jaren hetzelfde.



Dat bedrag is gebaseerd op het aantal inwoners van Meppel. Dat zijn er zo'n 33.000. Het bedrag dat de omroep in 2018 krijgt is €21.539. In de brandbrief van RTV Meppel wordt uitgelegd dat dit bedrag gelijk is aan de tijd dat de omroep alleen nog radio maakte. Lang niet genoeg, want aan het einde van de brief wordt geconcludeerd dat een bedrag van €36.000 nodig is.



Vragen

Joyce van Bruggen, duoraadslid van de ChristenUnie in Meppel, gaf gisteren tijdens de gemeentelijke vergadering aan dat ze schriftelijke vragen zou opsturen over het voortbestaan van de omroep. De verwachting is dat ze op 31 mei tijdens de raadsvergadering antwoorden krijgt.