Eerste week eindexamens zit erop: hoe verging het onze eindexamenleerlingen?

ASSEN - Deze week zijn de eindexamens voor het voortgezet onderwijs begonnen. RTV Drenthe volgt drie examenleerlingen rond en tijdens hun examen.

Mathilde Knol uit Balloo doet havo op CS Vincent van Gogh in Assen. "Ik was voor al m'n examens zenuwachtig", vertelt ze eerlijk. "Ik had er deze week drie: natuurkunde op maandag, Engels op dinsdag en Nederlands op donderdag." Op de vraag of het goed ging, reageert ze een klein beetje twijfelend. "Natuurkunde ging niet zo goed. Gelukkig sta ik er met dat vak wel goed voor, dus ik denk wel dat ik het haal." De andere examens gingen wel goed, vertelt Marjolein vrolijk.Gisteren had ze dus geen examen. Of ze al lekker vroeg begon met weekend vieren? "Nou, ik heb nog geleerd. Maar ik heb gelukkig ook wel even vrij gehad en gewinkeld met mijn ouders." Vandaag heeft Marjolein een bijzondere studieplek. "Mijn oma is 85 jaar geworden en we gaan naar haar toe. Ze woont in Terneuzen, Zeeland. Ik ga tijdens de rit lekker achterin de auto leren."Volgende week heeft Marjolein wiskunde en scheikunde op het rooster staan. "Maar ik heb wel een goed gevoel over die examens", sluit ze zelfverzekerd af.Maarten ter Haar heeft een zeer goed gevoel over zijn examens. De leerling uit Oranjedorp doet vwo op het Carmelcollege in Emmen. "Ik had wiskunde op maandag, geschiedenis op dinsdag, Engels op woensdag, scheidskunde op donderdag en gisteren Nederlands." Over al die toetsen heeft hij een positief gevoel. Toch? "Ja, zeker, maar Engels was wel lastig. Daar zaten vervelende teksten in, maar dat komt wel goed."Tijdens de toetsen heeft Maarten en flesje water en een banaan bij zich. Zenuwachtig was hij niet. Hoewel: "Als je de zaal binnenkomt heb je wel even een momentje, maar echte zenuwen heb ik niet."Volgende week heeft Maarten nog vier examens, maar daar maakt hij zich niet al te druk over. "Ik heb goed geleerd en ik heb wel vertrouwen dat ik ga slagen." Hij slaapt dan ook geen nacht minder tijdens deze hectische tijd. "Of ik over mijn examens droom? Nee, ik denk het niet."Annabel Akkers uit Meppel volgt vmbo aan het Stad en Esch in haar woonplaats en heeft een goede serie examens achter de rug. Maar tijdens het leren wordt ze vaak afgeleid door haar kitten Beau. Het poesje loopt vrolijk tussen de boeken en langs haar laptop. "Het is af en toe wel heel erg lastig om te leren als je haar erbij hebt", lacht Annabel."Deze eerste week ging eigenlijk wel heel erg goed", zegt Annabel als ze terugkijkt op haar examens. "Het ging eigenlijk veel beter dan ik had verwacht. Biologie vond ik wel het makkelijkste examen. Dat ligt me ook wel, want ik hoop later verpleegkundige te worden in een ziekenhuis."