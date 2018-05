Huldiging FC Emmen live te volgen bij RTV Drenthe

EMMEN - Voor het eerst in de geschiedenis kan FC Emmen zondag de stap naar de Eredivisie nemen. Bij winst op Sparta in Rotterdam promoveren de Emmenaren naar het hoogste voetbalniveau.

Mocht dit gebeuren, dan is het Raadhuisplein het decor van de huldiging en festiviteiten. En RTV Drenthe is daar bij!De radio-uitzending is van 14.00 tot 18.00 uur en vanaf 18.05 uur kun je meegenieten van de feestvreugde van spelers en fans in Emmen.