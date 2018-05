Golfers waarderen Drentse golfbanen het meest

GOLF - De golfbanen in Drenthe scoren het hoogste van alle banen in Nederland.

Dat blijkt uit onderzoek van leadingcourses.com Op die website waarderen golfers de clubs met een cijfer. Het cijfer geldt voor het hele pakketje, dus niet alleen voor de golfbaan, maar ook voor het onderhoud, het clubhuis en de faciliteiten.Aan de hand van de cijfers die de golfers geven, kun je het gemiddelde cijfer van een golfprovincie berekenen. De golfclubs in Drenthe prijken in dat lijstje bovenaan, met een gemiddeld cijfer van 7,66.Het totale lijstje ziet er als volgt uit:In de top 100 van 18-holes golfclubs staat golfclub De Gelpenberg in Aalden als hoogst genoteerde golfbaan in Drenthe, op de twaalfde plek.