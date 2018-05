Ondernemen in Drenthe: Twee dagen lang zien en gezien worden tijdens de Promotiedagen

ASSEN - Twee dagen lang stond de TT Hall in Assen in het teken van ondernemen, ontmoeten en promoten. In het RTV Drenthe-programma 'Ondernemen in Drenthe' aandacht voor de beurs.

Met een voorbeeld van een bijzonder huis uit Tynaarlo. Ruben Geers van Modiq zegt binnen een paar dagen een heel nieuw huis te kunnen bouwen. En de woning kan nog verplaatst worden ook als dat nodig is.Geers: "De basis is van staal en wordt in China gemaakt. Daar wordt het leidingwerk ook voorbereid. In Tynaarlo bouwen we het huis verder af. Vervolgens gaat het op transport. Binnen een dag kunnen we hem sleutelklaar opleveren."Volgens Geers past deze manier van bouwen prima in deze tijd. De woningen zijn te koop vanaf dertig vierkante meter. En ze kunnen volgens Ruben Geers tegen aardbevingen.Dat Drenthe zich graag laat zien als provincie waar goed wordt gekeken naar hergebruik van materialen, is goed te merken bij de Gebiedscoöperatie Zuidwest Drenthe. Daar verwerken ze gemaaid bermgras bijvoorbeeld tot plaatmateriaal voor meubels.De gebiedscoöperatie probeert volgens Jan van Goor deze producten zo ver te ontwikkelen dat ze ook gebruikt kunnen worden. "We zoeken contact met bedrijven om te kijken of ze bijvoorbeeld bermgras kunnen verwerken. De gemeenten zijn van het afval af en het kan weer gebruikt worden."De provincie Groningen is ook vertegenwoordigd. Dennis Brookman van FX King uit de stad Groningen laat nieuwe effecten zien voor bij de verhuur van licht en geluid. Een apparaat dat werkt alsof het echt vuurwerk is. Brookman is ook verantwoordelijk voor licht en geluid tijdens het TT Festival. Nieuw dit jaar zijn grote ventilatoren met ledverlichting. "Er komen er dit jaar twaalf te staan op het Koopmansplein in Assen."Niels Vanderveen van Greenledwalls uit Assen heeft een reclamezuil langs de A28 gebouwd. De reacties daarop zijn wisselend . Van 'wow wat groot' tot 'wat een lichtvervuiling'. Maar Vanderveen is niet van plan te stoppen. Hij wil graag een landelijke dekking.In 'Ondernemen in Drenthe' meer hierover. Bekijk hier de hele uitzending: