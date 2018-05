Bestuurder gaat op de vlucht voor politie en verraadt zichzelf

ASSEN - Een auto ging er gisteravond vandoor voor de politie in Assen-Oost. Op de Pijlkruidstraat verlieten de twee inzittenden de auto en gingen te voet verder.

Agenten hadden de bijrijder al snel te pakken, maar de bestuurder van de wagen rende een steegje in en was spoorloos.Vervolgens belde de bestuurder de bijrijder op, maar zijn mobiel was inmiddels in bezit van de politie. Agenten sommeerden de man meteen terug te komen. Volgens de politie gebeurde dat en bleek er vervolgens niets aan de hand te zijn. De bestuurder verklaarde weliswaar twee biertjes te hebben gedronken, maar bij de blaastest bleef hij keurig binnen de norm.De twee konden met een waarschuwing op zak hun weg vervolgen.