Boerin Agnes knokt voor behoud boerderij

GASSELTERNIJVEEN - Donkere wolken hangen boven het bedrijf van boerin Agnes van der Ven in Gasselternijveen.

Bij RTL Boulevard vertelt boerin Agnes dat ze nog lang de hoop had dat ze haar 180 koeien zou kunnen houden. "Waar we alles voor gebouwd hebben. Uiteindelijk hebben we afgelopen woensdag bericht gekregen van de minister dat de deur volledig is dichtgegooid."Begin 2016 namen Agnes en haar man een nieuwe stal in gebruik. Juist deze boeren, die nieuwe stallen hebben gebouwd, of hun stallen hebben uitgebreid, worden getroffen. Dat heeft alles te maken met het besluit van het kabinet om geen hulp te bieden aan melkveehouders met fosfaatproblemen. Dat liet landbouwminister Carola Schouten afgelopen woensdag weten.Agnes mag niet meer koeien houden dan ze in 2015 had, voor de uitbreiding van het bedrijf. Dat is besloten met de fosfaatwet.Toch geeft boerin Agnes de moed nog niet helemaal op. "Een stemmetje in m'n achterhoofd zegt: we komen hier doorheen. Zoals ik opgegroeid ben, dat gun ik mijn kinderen en achterkleinkinderen ook. Daar knokken we voor."Vorige zomer ging Loes van der Laan in Toer de Loes op pad met Agnes. Daarin uitte de boerin al haar zorgen. "Als het aan meneer Van Dam (destijds staatssecretaris, red) ligt ben ik over een paar jaar geen boer meer. Dan kan ik het financieel niet rondbrengen om aan m'n verplichtingen te voldoen.""Ik heb er slapeloze nachten van. Er zijn al heel veel collegaboeren overspannen en die zien het allemaal niet meer zitten. Ik weet het gewoon niet. Het is momenteel zwemmen in een hele diepe zee. Totaal niet weten waar je aan toe bent. Kiezen op elkaar en doorbijten."