Lawaaiactie tegen sluiting afdeling verloskunde in Hoogeveen

Lawaaiprotest in Hoogeveen (foto: RTV Drenthe / Kim Stellingwerf)

HOOGEVEEN - Met potten, pannen, toeters en bellen de straat op. Op dit moment wordt in Hoogeveen geprotesteerd tegen de aangekondigde sluiting van de afdeling verloskunde in het ziekenhuis.

Actievoerders verzamelen zich bij het gemeentehuis en lopen dan in een stoet naar het Bethesda Ziekenhuis. Daar wordt een minuut lang lawaai gemaakt, om vervolgens een minuut stil te zijn.Het lawaaiprotest is een initiatief van de SP-fractie in Hoogeveen. De overige partijen hebben zich er bij aangesloten. Er werd gehoopt op zo'n 500 tot 1000 mensen die mee zouden doen aan het protest. Op dit moment zijn het er zo'n 400, vooral politici.