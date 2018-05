Deel dit artikel:











Niet Van Boekel, maar Higler fluit Sparta - FC Emmen Dennis Higler fluit Sparta - FC Emmen (ANP, Kay in 't Veen)

VOETBAL - Dennis Higler is morgen de scheidsrechter bij de beslissende finalewedstrijd op Het Kasteel tussen Sparta en FC Emmen. Hij vervangt Pol van Boekel, die afgelopen woensdag nog assisteerde bij de Europa League-finale tussen Atletico Madrid en Olympique Marseille.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

Waarom Van Boekel het duel in Rotterdam niet fluit is onbekend.



Live op Radio Drenthe

Sparta - FC Emmen is morgen vanaf 14.00 uur live te volgen op Radio Drenthe. Verslaggevers in het stadion zijn René Posthuma en Niels Dijkhuizen.